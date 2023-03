Omar Hassan porta a Palermo ‘Punctum’ | da domani al Palazzo Reale

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Da Miami a New York, passando per Londra, Berlino e Milano. L’artista italo-egiziano, figlio della tolleranza, per la prima volta anelche custodisce la Cappella Palatina, simbolo dell’integrazione per eccellenza con la mostrache sarà allestita a. La prima delle opere che accoglie in mostra è una coraggiosa reinterpretazione della Nike di Samotracia, ‘in dolce attesa’. Inneggia alla Pace (FOTOGALLERY). “Da anni riflettevo su quest’opera, ma serviva un luogo comedi. La Nike Praegnans è simbolo della Vittoria, ma anche della Libertà in un mondo caratterizzato da contraddizioni e guerre. La Nike rinnova la sua rappresentazione e ...

Da Miami a New York, passando per Londra, Berlino e Milano. L' artista italo - egiziano, figlio della tolleranza, per la prima volta a Palermo nel Palazzo che custodisce la Cappella Palatina, simbolo dell'integrazione per eccellenza con la mostra ' Punctum ' che sarà ...Dopo aver esposto a Miami e New York, passando per Londra, Berlino e Milano,approda a Palermo con 'Punctum', una mostra ideata e concepita con la Fondazione Federico II, che si terrà dal ...Per realizzare la mappa di Palermo, uno dei lavori esposti per la mostra 'Punctum' di Palazzo Reale, l'artista italo - egizianoha utilizzato 8.928 tappini di bombolette spray dipinti a uno a uno. L'opera non è solo il riferimento geografico di uno dei suoi approdi artistici, ma è anche un omaggio al valore del ...

(Adnkronos) - Da Miami a New York, passando per Londra, Berlino e Milano. L’artista italo-egiziano Omar Hassan, figlio della tolleranza, per la prima volta a Palermo nel Palazzo che custodisce la ...Dopo Miami, New York, Londra, Berlino e Milano, l'artista italo-egiziano, Omar Hassan, approda a Palermo. Fino al primo ottobre il Palazzo Reale ospita la mostra "Punctum", ideata con la Fondazione ...