Olimpiadi, Bach: "Atleti esclusi per ragioni politiche? Sarebbe declino del sistema internazionale" (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach ha nuovamente invitato i politici a consentire una separazione tra sport e politica in relazione ad un possibile ritorno di Atleti dalla Russia e dalla Bielorussia alle Olimpiadi e ad altri eventi internazionali. Bach ha invitato i politici a rispettare i valori dello sport, intervenendo a un forum politico a Essen. Se i politici prendono decisioni su chi può o meno partecipare alle competizioni sportive per motivi politici, allora lo sport e gli Atleti "diventano un mero strumento della politica. Allora è impossibile per lo sport trasmettere i suoi valori comuni", ha detto Bach. Gli Atleti russi e bielorussi sono stati banditi dalla maggior parte dei principali

