Oggi il Consiglio europeo, economia e Ucraina su tavolo dei leader (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Consiglio europeo che si riunirà Oggi e domani a Bruxelles, avrà sul tavolo prima di tutto l'economia, e in secondo piano gli affari esteri. I capi di Stato e di governo parleranno anche di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilche si riuniràe domani a Bruxelles, avrà sulprima di tutto l', e in secondo piano gli affari esteri. I capi di Stato e di governo parleranno anche di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia, che ho l'onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare un r… - CarloCalenda : Il mio intervento al Senato sulle comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo. Basta parla… - Palazzo_Chigi : In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, il Presidente @GiorgiaMeloni ha sentito oggi il Primo Ministro gr… - albegiov : RT @DantiNicola: Nessun ministro accanto alla Presidente del Consiglio, un solo intervento in aula. Oggi alla Camera, come ieri in Senato,… - News24_it : Oggi il Consiglio europeo, economia e Ucraina su tavolo dei leader -