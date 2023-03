“Oggi è un altro giorno”, tra gli ospiti del 23 marzo Denny Mendez e Maria Grazia Cucinotta (Di giovedì 23 marzo 2023) Ritornano Serena Bortone ed i suoi “Affetti Stabili” con “Oggi è un altro giorno”, in onda nella giornata odierna, 23 marzo su Raiuno. Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti del 24 marzo Denny MendezNel salotto televisivo vedremo Denny Mendez, a teatro con una commedia dal titolo “Cose di ogni giorno”, e l’attrice Maria Grazia Cucinotta, impegnata la domenica mattina su La 7 con “L’Ingrediente Perfetto. A seguire, il ritorno in tv del cantante Franco I, autore di alcuni grandi successi degli anni ’70 (in duo con Franco IV). tra cui “Ho scritto t’amo sulla sabbia”. Poi, un ricordo del disegnatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Ritornano Serena Bortone ed i suoi “Affetti Stabili” con “è un”, in onda nella giornata odierna, 23su Raiuno.è un, tra glidel 24Nel salotto televisivo vedremo, a teatro con una commedia dal titolo “Cose di ogni”, e l’attrice, impegnata la domenica mattina su La 7 con “L’Ingrediente Perfetto. A seguire, il ritorno in tv del cantante Franco I, autore di alcuni grandi successi degli anni ’70 (in duo con Franco IV). tra cui “Ho scritto t’amo sulla sabbia”. Poi, un ricordo del disegnatore ...

