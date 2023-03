“Oddio, ma cosa fa?”. GF Vip, Alberto fa impazzire tutti. In casa litigano e lui viene beccato così (Di giovedì 23 marzo 2023) Alberto De Pisis se ne frega delle liti al GF Vip 7 e mentre gli altri discutono viene beccato dalle telecamere in un siparietto davvero divertente. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è alle ultime battute. Il 3 aprile sarà annunciato il vincitore di questa edizione, iniziata il 19 settembre 2022. Poi sarà la volta di un altro appuntamento storico di Mediaset, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno capitanata da Ilary Blasi e con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. In finale, per il momento, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. In casa sono rimasti ancora Leggi anche: “Mio padre e mio fratello…”. GF Vip 7, la confessione choc di Alberto De Pisis: “Non ve l’avevo mai detto” Alberto De Pisis balla al GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)De Pisis se ne frega delle liti al GF Vip 7 e mentre gli altri discutonodalle telecamere in un siparietto davvero divertente. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è alle ultime battute. Il 3 aprile sarà annunciato il vincitore di questa edizione, iniziata il 19 settembre 2022. Poi sarà la volta di un altro appuntamento storico di Mediaset, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno capitanata da Ilary Blasi e con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. In finale, per il momento, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Insono rimasti ancora Leggi anche: “Mio padre e mio fratello…”. GF Vip 7, la confessione choc diDe Pisis: “Non ve l’avevo mai detto”De Pisis balla al GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ma cosa è sta roba? Oddio mio. I soldati ucraini sono in Italia per addestrarsi all’uso di sistemi di difesa antiae… - jjustaggirl : @maripijiate LA PRIMA COSA CHE HO PENSATO oddio che sofferenza - messorina52 : RT @putino: Ma cosa è sta roba? Oddio mio. I soldati ucraini sono in Italia per addestrarsi all’uso di sistemi di difesa antiaerea. Siete p… - zanella_iris : RT @MakeDavero: @GiorgiaMeloni Quindi non più da comprimaria, assieme a Francia e Germania ma protagonista, ovvero davanti a tutte le altre… - HSkelsen : RT @putino: Ma cosa è sta roba? Oddio mio. I soldati ucraini sono in Italia per addestrarsi all’uso di sistemi di difesa antiaerea. Siete p… -