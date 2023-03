Nuovo stadio Milan | Sala annuncia | “Club conferma volontà di costruirlo all’Ippodromo La Maura”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Milan, terminato l'inconro con #Sala sul nuovo stadio: le ultime. - _Zeroazero : ?????Il sindaco #Sala questa mattina ha incontrato #Cardinale, #Furlani e #Scaroni a Palazzo Marino, dichiarando sul… - AlvieriThomas : ?????Il sindaco #Sala questa mattina ha incontrato #Cardinale, #Furlani e #Scaroni a Palazzo Marino, dichiarando sul… - Milannews24_com : Nuovo stadio, #Sala conferma: «Il #Milan vuole farlo a La Maura» - MilanPress_it : Le parole di Beppe #Sala sul nuovo stadio dopo l'incontro col #Milan ???????????? -

NAPOLI - Ci siamo. Stasera si apre uncapitolo per la Nazionale di Roberto Mancini , quello che porterà verso gli Europei 2024 , con ... nellodel Dio del calcio, Diego Armando Maradona . ...Questa mattina a Palazzo Marino si è tenuto l'incontro tra il sindaco Beppe Sala e i vertici del Milan per parlare della possibilità del...E' durato circa un'ora il faccia a faccia fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan per parlare del progetto dele dell'ipotesi di costruirlo nell'area dell'Ippodromo Snai La Maura. Nella sede del Comune questa mattina sono arrivati il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'ad Giorgio Furlani e il ...

Il sindaco ha risposto così all'eventualità che il progetto del nuovo stadio rossonero a La Maura debba passare anche dal Consiglio Comunale (QUI l'intervista integrale): "Questo senz'altro. Il ...E' durato circa un'ora il faccia a faccia fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan per parlare del progetto del nuovo stadio e dell'ipotesi di costruirlo nell'area dell'Ippodromo ...