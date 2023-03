Nuovo stadio Inter, Sala: “Al momento non è stata manifestata alcuna opzione” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Al momento l’Inter non manifesta altre opzioni”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla situazione legata al Nuovo stadio del Milan che la società, dopo l’incontro di questa mattina con i vertici e l’amministrazione comunale, ha ribadito voler costruire nell’area dell’Ippodromo La Maura. L‘Inter, invece, non si è ancora mossa in modo definitivo secondo quanto riferisce il primo cittadino. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) “All’non manifesta altre opzioni”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, in merito alla situazione legata aldel Milan che la società, dopo l’incontro di questa mattina con i vertici e l’amministrazione comunale, ha ribadito voler costruire nell’area dell’Ippodromo La Maura. L‘, invece, non si è ancora mossa in modo definitivo secondo quanto riferisce il primo cittadino. SportFace.

