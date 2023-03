Nuovo stadio, Cardiale incontra ancora Sala: volontà chiara – SI (Di giovedì 23 marzo 2023) Gerry Cardinale in questi minuti secondo quanto riportato da Sportitalia, ha incontrato nuovamente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per tornare a discutere del Nuovo stadio. volontà chiara da parte del Milan. Nuovo INCONTRO – Incontro a Palazzo Marino questa mattina tra il sindaco Giuseppe Sala e Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Il numero uno rossonero ribadisce la volontà da parte del Milan di arrivare a una stretta per il Nuovo stadio nella zona dell’ippodromo La Maura. Fonte: Sportitalia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Gerry Cardinale in questi minuti secondo quanto riportato da Sportitalia, hato nuovamente il sindaco di Milano, Giuseppe, per tornare a discutere delda parte del Milan.INCONTRO – Incontro a Palazzo Marino questa mattina tra il sindaco Giuseppee Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Il numero uno rossonero ribadisce lada parte del Milan di arrivare a una stretta per ilnella zona dell’ippodromo La Maura. Fonte: Sportitalia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

