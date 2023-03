Nuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo, 5 morti e 28 dispersi al largo della Tunisia (Di giovedì 23 marzo 2023) Cinque migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana sono annegati e altri 28 risultano dispersi dopo che la loro barca si è capovolta al largo della Tunisia: lo hanno reso noto gli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). “Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi”, ha dichiarato Romdhane Ben Amor di Ftdes, spiegando che il barcone è affondato “perché era sovraccarico”, con 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio. Foto Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans – LaPressecronaca18 03 2019 Mare JonioMare Jonio ha salvato 49 persone da un naufragioLa Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, nave ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Cinqueprovenienti dall’Africa sub-sahariana sono annegati e altri 28 risultanodopo che la loro barca si è capovolta al: lo hanno reso noto gli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). “Cinque corpi disono stati recuperati e altri cinquesono stati salvati, ma 28 risultano ancora”, ha dichiarato Romdhane Ben Amor di Ftdes, spiegando che il barcone è affondato “perché era sovraccarico”, con 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio. Foto Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans – LaPressecronaca18 03 2019 Mare JonioMare Jonio ha salvato 49 persone da unLa Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, nave ...

