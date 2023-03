Nuovo DL Energia taglia-bollette al vaglio del Governo. Le anticipazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Potrebbe essere al voglio del Governo un Nuovo Decreto Energia taglia-bollette: è l’annuncio del Ministro all’Economia e alle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time in aula al Senato. taglia-bollette, quali novità? Non sappiamo ancora come si chiamerà la misura: l’ultimo DL Energia, quello del Governo Draghi approvato a marzo 2022 (decreto legge n. 17/2022, Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’Energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) prevedeva una serie di interventi rilevanti per il contrasto del caro prezzi e per il settore dell’autotrasporto, che soffriva già allora – con effetti a cascata sulle ... Leggi su fmag (Di giovedì 23 marzo 2023) Potrebbe essere al voglio delunDecreto: è l’annuncio del Ministro all’Economia e alle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time in aula al Senato., quali novità? Non sappiamo ancora come si chiamerà la misura: l’ultimo DL, quello delDraghi approvato a marzo 2022 (decreto legge n. 17/2022, Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) prevedeva una serie di interventi rilevanti per il contrasto del caro prezzi e per il settore dell’autotrasporto, che soffriva già allora – con effetti a cascata sulle ...

