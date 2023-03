Nuove nomine Rai: via Fazio, dentro Giletti, Matano resta, Bortone forse no (Di giovedì 23 marzo 2023) L’arrivo della destra al Governo ha cambiato i piani in Rai e con le Nuove nomine il palinsesto potrebbe stravolgersi. A parlare è stato TvBlog che in questi giorni ha sostanzialmente scritto che in ballo ci sarebbe l’addio di Fabio Fazio, il ritorno di Massimo Giletti, la conferma di Alberto Matano e lo spostamento di Serena Bortone. Ma andiamo con ordine. Fabio Fazio Il buon Fabio Fazio secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in procinto di passare al gruppo Discovery e di trascinare lì il suo Che Tempo Che Fa. Il boss di Discovery e il manager del conduttore sono stati infatti visti presso un hotel per un incontro lavorativo. “I due sarebbero stati visti presso l’Hotel de Russie a Roma già un paio di mesi fa”. – si legge su Blogo – “Questo potrebbe ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 marzo 2023) L’arrivo della destra al Governo ha cambiato i piani in Rai e con leil palinsesto potrebbe stravolgersi. A parlare è stato TvBlog che in questi giorni ha sostanzialmente scritto che in ballo ci sarebbe l’addio di Fabio, il ritorno di Massimo, la conferma di Albertoe lo spostamento di Serena. Ma andiamo con ordine. FabioIl buon Fabiosecondo le ultime indiscrezioni sarebbe in procinto di passare al gruppo Discovery e di trascinare lì il suo Che Tempo Che Fa. Il boss di Discovery e il manager del conduttore sono stati infatti visti presso un hotel per un incontro lavorativo. “I due sarebbero stati visti presso l’Hotel de Russie a Roma già un paio di mesi fa”. – si legge su Blogo – “Questo potrebbe ...

