Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Nuno Gomes: '#Leao? Non è il suo miglior periodo ma è un grande giocatore' #SempreMilan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Nuno Gomes: 'Il Napoli è la squadra che sta dimostrando il calcio migliore' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Nuno Gomes: 'Il Napoli è la squadra che sta dimostrando il calcio migliore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Nuno Gomes: 'Il Napoli è la squadra che sta dimostrando il calcio migliore' - napolimagazine : L'ANALISI - Nuno Gomes: 'Il Napoli è la squadra che sta dimostrando il calcio migliore' -

, ex attaccante portoghese della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...L'ex attaccante del Portogallo,, la pensa così. "Sono nel bel mezzo del loro miglior periodo della stagione", avverte la Juventus. "In attacco sono molto pericolosi: non c'è un giocatore ..., ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del percorso della Juventus in Europa League, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello ...

Nuno Gomes avvisa la Juve: «Lo Sporting non ha paura» Juventus News 24

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Gli incroci Italia-Portogallo con Inter-Benfica e Juventus-Sporting Lisbona Secondo me Inter e Juventus partono ...Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Gli incroci Italia-Portogallo con Inter-Benfica e Juventus-Sporting Lisbona Secondo me Inter ...