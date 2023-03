Novellino, UFFICIALE: torna alla Juve Stabia VIDEO (Di giovedì 23 marzo 2023) La Juve Stabia (serie C) ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Walter Alfredo Novellino, che torna sulla panchina del club... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) La(serie C) ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Walter Alfredo, chesulla panchina del club...

"La S. S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Walter Alfredo Novellino. Novellino, che torna sulla Nostra panchina dopo l'esperienza della passata stagione, è nato a Montemarano (AV) il 4 giugno 1953 ed ha allenato, tra le altre, anche il Napoli, la Sampdoria, il Torino. Walter Novellino riparte da dove aveva lasciato lo scorso anno quando, a fine torneo, i gialloblù erano appena un punto fuori dai play - off. A lui è stata affidata la squadra per il dopo Pochesci.