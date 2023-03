Notiziario | seduta atletica al mattino | tattica nel pomeriggio

Leggi su seriea24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Doppiadi allenamento oggi per i bianconeri al Picchio Village: in mattinata la squadra è stata impegnata in mobilità e frequenza, attivazione tecnica, lavoro atletico di potenza aerobica e partita a metà campo; nelMister Breda ha diretto una, facendo svolgere al gruppo anche partite a tema 10 vs 6 e una partita finale a tre quarti di campo. Domani è in programma un allenamento alle ore 15:00 allo stadio a porte chiuse.