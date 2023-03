Non solo scivoli e altalene: a Fiumicino aprono i cancelli della “Città dei Bambini” (Di giovedì 23 marzo 2023) Fiumicino – Cambia volto il parco “Tommaso Forti” di Isola Sacra. aprono infatti i cancelli della nuova “Città dei Bambini”, progetto dell’Amministrazione Montino bis, che vede finalmente la luce. Un’area di 20mila metri quadri, acquistata dalla Regione Lazio, divisa in tre parti: lo spazio dedicato ai più piccoli, con un parco giochi fatto di altalene, scivoli e dell’isola del tesoro, un gioco per la prima volta viene installato in un parco pubblico. C’è poi l’area dedicata al ristoro, con un bar e una ludoteca e, ovviamente, i bagni. Più in la, dalla parte opposta rispetto al palco, lo spazio dedicato ai più grandi con un’area fitness e due campetti sportivi: uno dedicato alla pallavolo e l’altro dedicato a calcio e basket. Le regole del parco? ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)– Cambia volto il parco “Tommaso Forti” di Isola Sacra.infatti inuova “dei”, progetto dell’Amministrazione Montino bis, che vede finalmente la luce. Un’area di 20mila metri quadri, acquistata dalla Regione Lazio, divisa in tre parti: lo spazio dedicato ai più piccoli, con un parco giochi fatto die dell’isola del tesoro, un gioco per la prima volta viene installato in un parco pubblico. C’è poi l’area dedicata al ristoro, con un bar e una ludoteca e, ovviamente, i bagni. Più in la, dalla parte opposta rispetto al palco, lo spazio dedicato ai più grandi con un’area fitness e due campetti sportivi: uno dedicato alla pallavolo e l’altro dedicato a calcio e basket. Le regole del parco? ...

