Non si ferma al posto di controllo e colpisce carabiniere: arrestato 50enne (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si ferma ad un posto di controllo e colpisce con lo specchietto dello scooter un carabiniere. Alla fine viene arrestato. Poco dopo le 20 i Carabinieri della compagnia di Castellammare stavano effettuando un posto di controllo in via Napoli. Da lontano è arrivato uno scooter, a bordo un uomo. Il carabiniere ha alzato la paletta e intimato l’alt ma il centauro non si è fermato e ha continuato a correre. Lo specchietto dello scooter ha colpito il carabiniere. Il militare si è alzato e con il collega è salito sulla “gazzella” per l’inseguimento che è durato pochi minuti. L’uomo – si tratta del 50enne del posto e già noto alle forze ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon siad undicon lo specchietto dello scooter un. Alla fine viene. Poco dopo le 20 i Carabinieri della compagnia di Castellammare stavano effettuando undiin via Napoli. Da lontano è arrivato uno scooter, a bordo un uomo. Ilha alzato la paletta e intimato l’alt ma il centauro non si èto e ha continuato a correre. Lo specchietto dello scooter ha colpito il. Il militare si è alzato e con il collega è salito sulla “gazzella” per l’inseguimento che è durato pochi minuti. L’uomo – si tratta deldele già noto alle forze ...

