“Non sei uomo”. Antonino Spinalbese, l’attacco contro l’ex di Belen è distruttivo (Di giovedì 23 marzo 2023) Fuori dal GF Vip 7 le cose per Antonino Spinalbese non vanno del tutto alla grande. Infatti, ha subito delle offese nelle ultime ore ma non è rimasto in silenzio davanti a questo attacco frontale. E ha deciso di dare una risposta, che è stata accolta da fragorosi applausi dei suoi fan, increduli dinanzi a quell’insulto gratuito. l’ex partner di Belen Rodriguez è stato molto determinato nella sua risposta, anche se inevitabilmente ci sarà anche rimasto male, visto che non si poteva aspettare quel trattamento. Tutto è successo nel momento in cui l’ex GF Vip 7 ha pubblicato una foto su Instagram. Antonino Spinalbese ha scelto una didascalia brevissima, ma molto chiara, che ha scatenato queste offese ai suoi danni. Sono stati diversi i commenti poco gradevoli nei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Fuori dal GF Vip 7 le cose pernon vanno del tutto alla grande. Infatti, ha subito delle offese nelle ultime ore ma non è rimasto in silenzio davanti a questo attacco frontale. E ha deciso di dare una risposta, che è stata accolta da fragorosi applausi dei suoi fan, increduli dinanzi a quell’insulto gratuito.partner diRodriguez è stato molto determinato nella sua risposta, anche se inevitabilmente ci sarà anche rimasto male, visto che non si poteva aspettare quel trattamento. Tutto è successo nel momento in cuiGF Vip 7 ha pubblicato una foto su Instagram.ha scelto una didascalia brevissima, ma molto chiara, che ha scatenato queste offese ai suoi danni. Sono stati diversi i commenti poco gradevoli nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Se sei mai stato criticato ingiustamente ricorda che ad Antoon van Dyck fu detto che 'non sapeva disegnare... figur… - enpaonlus : Se apprezzi il nostro lavoro e il nostro impegno e ami gli animali donaci il 5x1000. Non costa nulla ed è prezioso… - Daninseries : 'Tu non sei un amico. Sei un fratello.' #MareFuori - donatodilalla : RT @trashstellare: Dimmi che sei una nikiters a commentare senza dirmi che sei una nikiters. Dopo sei mesi la cattiveria di questo fandom è… - sunastateofmind : RT @gicarestik2: Sentirsi rifiutata per un gioco di merda senza avere fatto nulla ! NIKI QUI FUORI ESISTE UN ESERCITO A SOSTENERTI ED AMART… -