"Non sarà più una scusa". La mannaia sulle borseggiatrici incinte (Di giovedì 23 marzo 2023) Approvato l'emendamento che prevede il carcere anche per le borseggiatrici in stato interessante o con bambini piccoli: "Sanzionate nel rispetto dei diritti di tutti" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Approvato l'emendamento che prevede il carcere anche per lein stato interessante o con bambini piccoli: "Sanzionate nel rispetto dei diritti di tutti"

'Gravidanza non sarà più una scusa per chi commette reati' Agenzia ANSA