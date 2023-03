Non Kvara-Osimhen, Bagni esalta un altro acquisto di Giuntoli: “Come ha fatto a convincerlo sapendo di non giocare?” (Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre tutti esaltano Kvara e Osimhen, un ex Napoli, Salvatore Bagni, ha fatto i complimenti a Cristiano Giuntoli per un altro acquisto messo a segno dal dirigente azzurro, questa volta nell’ultimo mercato invernale. È infatti anche da questi acquisti che si capisce la forza di una squadra di competere ad alti livelli: “Bereszy?ski è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre tuttino, un ex Napoli, Salvatore, hai complimenti a Cristianoper unmesso a segno dal dirigente azzurro, questa volta nell’ultimo mercato invernale. È infatti anche da questi acquisti che si capisce la forza di una squadra di competere ad alti livelli: “Bereszy?ski è stato L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaSaulino : Siccome sta girando la notizia che voglio farlo con Kvara, intendevo andare a cena, auguro a kvara di andare 100 vo… - ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - ZZiliani : Per chi non se ne fosse accorto: le azioni del 2-0 e del rigore che porta al 3-0 partono entrambe dallo stesso lob… - enricoI00 : @marcullo02 Leao c’entra che qua i soliti fanno ironie spicciole tipo che non sa tirare in porta, MVP del campionat… - timmylince : @Pelota45 Kvara - Hojlund - Laurienté Il mondo di calcio non è pronto -