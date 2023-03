Non basta Retegui, al Maradona Italia-Inghilterra 1-2 (Di giovedì 23 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – Parte con una sconfitta il cammino dell'Italia di Mancini nelle qualificazioni agli Europei del 2024. Al ‘Maradonà di Napoli l'Inghilterra (in 10 nel finale) batte 2-1 una formazione azzurra aggrappata fino all'ultimo al primo gol azzurro di Retegui. Il Ct Italiano affida le chiavi della difesa a Toloi e Acerbi, mentre in attacco è l'esordiente attaccante del Tigre a guidare il tridente. Il classe 1999 non incide nel primo tempo, ma nella ripresa, al 56?, sigla il gol della speranza in risposta alle prime due reti di Rice e Kane (che diventa il miglior marcatore della nazionale dei tre leoni di tutti i tempi). A fare la differenza per i tre punti sono proprio le individualità inglesi da centrocampo in su in un primo tempo a senso unico. Al 12' Bellingham guida una ripartenza e scarica il sinistro da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – Parte con una sconfitta il cammino dell'di Mancini nelle qualificazioni agli Europei del 2024. Al ‘Maradonà di Napoli l'(in 10 nel finale) batte 2-1 una formazione azzurra aggrappata fino all'ultimo al primo gol azzurro di. Il Ctno affida le chiavi della difesa a Toloi e Acerbi, mentre in attacco è l'esordiente attaccante del Tigre a guidare il tridente. Il classe 1999 non incide nel primo tempo, ma nella ripresa, al 56?, sigla il gol della speranza in risposta alle prime due reti di Rice e Kane (che diventa il miglior marcatore della nazionale dei tre leoni di tutti i tempi). A fare la differenza per i tre punti sono proprio le individualità inglesi da centrocampo in su in un primo tempo a senso unico. Al 12' Bellingham guida una ripartenza e scarica il sinistro da ...

