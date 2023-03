Noi Siamo Leggenda: la nuova serie fantasy di Rai2 con gli attori di Mare Fuori (Di giovedì 23 marzo 2023) Giacomo Giorgio - Promo Noi Siamo Leggenda Le vicende della terza stagione di Mare Fuori sono giunte al termine, ma presto tre volti noti della fortunata serie saranno nuovamente protagonisti del prime time. Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio saranno infatti tra i protagonisti di Noi Siamo Leggenda, nuova fiction in onda su Rai2 il prossimo autunno. Approfittando degli ultimi minuti di Mare Fuori, che ieri è stato visto da una media di 1.487.000 spettatori con il 9.2% di share, Rai2 ha scelto di mandare in onda il primo promo di Noi Siamo Leggenda, con in primo piano gli interpreti di Filippo Ferrari, Naditza e Ciro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 marzo 2023) Giacomo Giorgio - Promo NoiLe vicende della terza stagione disono giunte al termine, ma presto tre volti noti della fortunatasarannomente protagonisti del prime time. Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio saranno infatti tra i protagonisti di Noifiction in onda suil prossimo autunno. Approfittando degli ultimi minuti di, che ieri è stato visto da una media di 1.487.000 spettatori con il 9.2% di share,ha scelto di mandare in onda il primo promo di Noi, con in primo piano gli interpreti di Filippo Ferrari, Naditza e Ciro ...

