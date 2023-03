Noi siamo leggenda: il primo promo della nuova serie con gli attori di Mare Fuori (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri su Rai 2 è andato in onda il promo di Noi siamo leggenda: nel cast sono presenti numerosi attori di Mare Fuori Dopo l'ultima puntata di Mare Fuori 3, ieri sera su Rai 2 è stato trasmesso il primo promo di Noi siamo leggenda, la nuova serie che andrà in onda ad autunno. Nel cast del nuovo progetto ritroveremo molti degli attori che abbiamo conosciuto in Mare Fuori, come Giacomo Giorgio, Valentina Romani e Nicolas Maupas. Molti spettatori di Mare Fuori, speravano che l'ultimo episodio della serie regalasse i famigerati 3 minuti extra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri su Rai 2 è andato in onda ildi Noi: nel cast sono presenti numerosidiDopo l'ultima puntata di3, ieri sera su Rai 2 è stato trasmesso ildi Noi, lache andrà in onda ad autunno. Nel cast del nuovo progetto ritroveremo molti degliche abbiamo conosciuto in, come Giacomo Giorgio, Valentina Romani e Nicolas Maupas. Molti spettatori di, speravano che l'ultimo episodioregalasse i famigerati 3 minuti extra ...

