"Noi alle tue tette...". E Aurora Ramazzotti risponde così: strepitosa | Guarda (Di giovedì 23 marzo 2023) Il parto per Aurora Ramazzotti è vicinissimo. Nonostante la data di nascita del suo primo figlio sia top secret, alcune foto fanno pensare che la 26enne abbia già pronte le valigie. Una cosa è certa: dopo il parto la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornerà ad allenarsi. Lei stessa lo ha messo nero su bianco, condividendo i suoi desideri e le sue paure su Instagram. Qui tanti i commenti dei fan, che non lesinano sull'ironia. "Noi - scrive un utente - alle tue te**e ci siamo affezionati!". E la replica non è da meno: "Inutile negarlo - scrive Aurora condividendo lo screenshot -, me so affezionata pure io". Poi tornando seria, la giovane confessa che "ormai è un mesetto che non faccio più sport e mi manca da morire allenarmi. Però, ammetto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Il parto perè vicinissimo. Nonostante la data di nascita del suo primo figlio sia top secret, alcune foto fanno pensare che la 26enne abbia già pronte le valigie. Una cosa è certa: dopo il parto la primogenita di Michelle Hunziker ed Erostornerà adnarsi. Lei stessa lo ha messo nero su bianco, condividendo i suoi desideri e le sue paure su Instagram. Qui tanti i commenti dei fan, che non lesinano sull'ironia. "Noi - scrive un utente -tue te**e ci siamo affezionati!". E la replica non è da meno: "Inutile negarlo - scrivecondividendo lo screenshot -, me so affezionata pure io". Poi tornando seria, la giovane confessa che "ormai è un mesetto che non faccio più sport e mi manca da morirenarmi. Però, ammetto che ...

