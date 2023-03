No! Questa foto non riguarda la conferenza Russia-Africa 2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) Numerosi post sono volti a dimostrare che non è bastato il recente mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale a far vacillare il rispetto di cui il presidente russo Vladimir Putin gode a livello internazionale. Come testimonianza, gli utenti allegano una fotografia che ritrae il leader russo assieme ai rappresentanti di 40 Paesi Africani, a loro dire scattata nel corso della conferenza Russia-Africa avvenuta nel marzo 2023. Per chi ha fretta: Numerosi post su Facebook ruotano attorno a una foto che ritrae Putin insieme a una quarantina di delegati dal continente Africano. La foto viene condivisa con l’obiettivo di sostenere che Putin goda dell’appoggio dei Paesi Africani nonostante il ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Numerosi post sono volti a dimostrare che non è bastato il recente mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale a far vacillare il rispetto di cui il presidente russo Vladimir Putin gode a livello internazionale. Come testimonianza, gli utenti allegano unagrafia che ritrae il leader russo assieme ai rappresentanti di 40 Paesini, a loro dire scattata nel corso dellaavvenuta nel marzo. Per chi ha fretta: Numerosi post su Facebook ruotano attorno a unache ritrae Putin insieme a una quarantina di delegati dal continenteno. Laviene condivisa con l’obiettivo di sostenere che Putin goda dell’appoggio dei Paesini nonostante il ...

