No! L'esercito americano non ha registrato un aumento del 500% dei casi di Hiv dopo il vaccino Covid (Di giovedì 23 marzo 2023) Potreste imbattervi nelle condivisioni Facebook che stanno diffondendo una pericolosa fake news riguardante la possiblità che i vaccini contro il nuovo Coronavirus siano associati con un incremento di Hiv nei militari del 500% (per esempio qui, qui e qui). Alcuni riportano come fonte il post di un blog che traduce le affermazioni del conduttore di estrema destra Hal Turner, già oggetto di una recente analisi da perte dei colleghi di Associated Press. Per chi ha fretta: Le fonti a disposizione delL'esercito americano non hanno mai registrato un incremento del 500% di positivi all'Hiv associati alla vaccinazione Covid. L'Hiv è l'unico fattore responsabile dell'Aids. Non è mai stata dimostrata l'esistenza di una Aids da vaccino (Vaids). Analisi Ecco un ...

