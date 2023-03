Nina Rosa Sorrentino, la studentessa con sindrome di Down sosterrà la maturità in un’altra scuola (Di giovedì 23 marzo 2023) La studentessa con sindrome di Down sosterrà l’esame in un’altra scuola Dopo il diniego da parte di una scuola di Bologna sulla possibilità di sostenere l’esame di maturità, Nina Rosa Sorrentino, la 19enne con sindrome di Down, aveva lanciato un appello ad altri istituti. Tre scuole del capoluogo emiliano si sono candidate ad accoglierla e le permetteranno di sostenere l’esame di stato. La sua scuola, il liceo Sabin di Bologna, nonostante le polemiche, non ha fatto retromarcia sulla decisione. I genitori avevano provato a mediare già in passato, chiedendo di passare al programma con gli obiettivi minimi che dà accesso alla maturità, ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) Lacondil’esame inDopo il diniego da parte di unadi Bologna sulla possibilità di sostenere l’esame di, la 19enne condi, aveva lanciato un appello ad altri istituti. Tre scuole del capoluogo emiliano si sono candidate ad accoglierla e le permetteranno di sostenere l’esame di stato. La sua, il liceo Sabin di Bologna, nonostante le polemiche, non ha fatto retromarcia sulla decisione. I genitori avevano provato a mediare già in passato, chiedendo di passare al programma con gli obiettivi minimi che dà accesso alla, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Nina Rosa Sorrentino, il suo liceo è inamovibile sul «no» alla maturità, tre scuole le aprono le porte: «Diplomati… - 5cetrioli : RT @comprooro_: carmine di salvo dopo aver visto l'omic1d1o di sua moglie nina, il quasi om1c1d1o di futura e rosa che si punta una p1stola… - Kat82131855 : Che poi Nina per me non era l'amore della sua vita era il primo amore Lui era destinato ad incontrare Rosa - rebycuore : The Story of Carmine Di salvo And Nina di Salvo season 1/2 and True story of Carmine di salvo and Rosa Ricci….????????… - AnnaFarfallina : RT @mipactoconellos: Mi sono legata in modo speciale a Carmine e Filippo e li porterò sempre nel cuore, ho amato il sentimento puro tra Car… -