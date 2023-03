Nina Rosa Sorrentino, il suo liceo è inamovibile sul 'no' alla maturità, tre scuole le aprono le porte: 'Diplomati da noi' (Di giovedì 23 marzo 2023) La storia di Nina Rosa Sorrentino ha fatto il giro d'Italia. La ragazza di 19 anni con sindrome di Down , che si è vista negare dalla sua scuola di Bologna la possibilità di accedere alla maturità ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 marzo 2023) La storia diha fatto il giro d'Italia. La ragazza di 19 anni con sindrome di Down , che si è vista negare dsua scuola di Bologna la possibilità di accedere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kat82131855 : Che poi Nina per me non era l'amore della sua vita era il primo amore Lui era destinato ad incontrare Rosa - rebycuore : The Story of Carmine Di salvo And Nina di Salvo season 1/2 and True story of Carmine di salvo and Rosa Ricci….????????… - AnnaFarfallina : RT @mipactoconellos: Mi sono legata in modo speciale a Carmine e Filippo e li porterò sempre nel cuore, ho amato il sentimento puro tra Car… - mipactoconellos : Mi sono legata in modo speciale a Carmine e Filippo e li porterò sempre nel cuore, ho amato il sentimento puro tra… - RobSpinelli : Ok, le scene di Carmine e Rosa sono super romantiche ma io non riesco a non pensare a Nina... Tutto il dolore della… -