Niccolò Ferrero La Madre | “Lunetta Savino una grande Prova anche in pausa!”

Leggi su tag24

(Di giovedì 23 marzo 2023)La, si chiama così lo spettacolo in cui l’attore piemontese recita insieme asulle assi del Teatro Quirino in Roma. In scena fino a domenica 26 marzo con alcuni giorni in doppia rappresentazione “pomeridiana e serale”, è l’occasione più unica che rara di fare un viaggio nella mente di un ... TAG24.