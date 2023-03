Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno disponibile su Game Pass! (Di giovedì 23 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato l’arrivo su Xbox Game Pass di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition, scopriamo insieme tutti i dettagli Dopo il vociferato e poi confermato arrivo su Nintendo Switch (ormai due anni fa, quanto siamo vecchi), Ni no Kuni II è tornato a far parlare di sé a ben cinque anni di distanza dalla sua prima release su PC e PlayStation 4. Tramite comunicato stampa, infatti, Bandai Namco Europe ha annunciato l’arrivo di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno – Prince’s Edition su Xbox One, Xbox Series X S e PC. Il gioco è anche disponibile tramite il servizio in abbonamento di Xbox Game Pass. Cinque anni dopo la sua prima uscita, l’acclamato Ni no ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato l’arrivo su XboxPass di Ni noII: Ildi un– Prince’s Edition, scopriamo insieme tutti i dettagli Dopo il vociferato e poi confermato arrivo su Nintendo Switch (ormai due anni fa, quanto siamo vecchi), Ni noII è tornato a far parlare di sé a ben cinque anni di distanza dalla sua prima release su PC e PlayStation 4. Tramite comunicato stampa, infatti, Bandai Namco Europe ha annunciato l’arrivo di Ni noII: Ildi un– Prince’s Edition su Xbox One, Xbox Series X S e PC. Il gioco è anchetramite il servizio in abbonamento di XboxPass. Cinque anni dopo la sua prima uscita, l’acclamato Ni no ...

