Nell’editoria per ragazzi il dibattito sulle modifiche ai libri di Roald Dahl non è cosa da poco (Di giovedì 23 marzo 2023) Scrittori e addetti ai lavori discutono e si interrogano sulle conseguenze che avranno o potrebbero avere su un intero settore Leggi su ilpost (Di giovedì 23 marzo 2023) Scrittori e addetti ai lavori discutono e si interroganoconseguenze che avranno o potrebbero avere su un intero settore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloX68 : RT @ilpost: Nell’editoria per ragazzi il dibattito sulle modifiche dei libri di Roald Dahl non è cosa da poco - ilpost : Nell’editoria per ragazzi il dibattito sulle modifiche dei libri di Roald Dahl non è cosa da poco - luvlyminssie : i hate l’influenza dei social sull’editoria. si stampano sempre più ciofeche, buttando carta, e si lasciano nell’om… - HERVNCHILD : no… o meglio, non mi frega della CE quando acquisto, né ci faccio caso per una che studia per lavorare nell’editori… - Frannn_a : @catsandra__ Non so magari è perché lavoro nell’editoria e già sento chiacchierare su come usarlo - fosse pure per… -