Negazionismo sulle foibe e sostegno a Cospito nelle università | interrogazioni parlamentari di FdI

"Le università italiane non possono trasformarsi in luoghi dove veicolare battaglie contro il 41 bis, legittimazione verso anarchici, che stanno mettendo a ferro e fuoco le città, e teorie negazioniste sul massacro delle foibe. A Pavia il 15 marzo scorso si è tenuta la presentazione del libro 'Lotta continua-Niente da dimenticare' presentata dall'autore Guido Viale (ex dirigente di lotta continua a Torino) e Franco Bolis altro leader del movimento". In una nota i due deputati di Fratelli d'Italia Chiara La Porta e Fabio Roscani stigmatizzano la deriva violenta che sta prendendo piede in diversi atenei. Roscani e LaPorta: interrogazioni parlamentari La legittimazione della violenza anarchica sta creando una tensione sociale che non si respirava dagli anni di Piombo. Così come la "glorificazione" di Lotta Continua, il ...

