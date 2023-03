(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – L’esercitoha dichiarato che unadastatunitense ènelle acque delle isole Xisha, nel MarMeridionale. Il portavoce del Comando Sud, il colonnello dell’aeronautica Tian Junli, ha detto che l’Esercito popolare di liberazione (PLA) ha monitorato e allertato un cacciatorpediniere missilistico. Junli ha assicurato che questa azione “mina gravemente” la pace e la stabilità nella regione del MarMeridionale e che l’esercito rimarrà in allerta e adotterà tutte le misure necessarie per “salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza, la pace e la stabilità” nell’area. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Nave Golar Tundra con impianto #rigassificatore, è giunta oggi a #Piombino: ridurrà di un sesto le importazioni di… - giornali_it : Cina: esercito, 'nave da guerra Usa entrata illegalmente nel Mar Cinese Meridionale' #23marzo #QuotidianiNazionali… - fisco24_info : 'Nave da guerra Usa entrata illegalmente in Mar Cinese', la denuncia di Pechino: (Adnkronos) - Secondo l'esercito c… - TV7Benevento : Cina: esercito, 'nave da guerra Usa entrata illegalmente nel Mar Cinese Meridionale' - - Radio1Rai : ?? #Cina L'esercito di Pechino ha detto di avere individuato una nave da guerra statunitense nel Mar Cinese Meridion… -

Anzi, adesso voglio vedere quanto costa una, ne voglio una per metterci la mia faccia, ... Naturalmente sono storie drammatiche in cui si mischia terrore e speranza, ricordi di, fame e ...Pechino, 23 mar. - L'esercito cinese ha dichiarato che unadastatunitense è entrata illegalmente nelle acque delle isole Xisha, nel Mar Cinese Meridionale. Il portavoce del Comando Sud, il colonnello dell'aeronautica Tian Junli, ha detto che l'...Vertice che si terrà oggi e domani 24 marzo, su temi come lain Ucraina, l'energia e i ... di presenza di unama non di difficoltà", ribadisce Giorgia Meloni rivolta alle opposizioni: "Se c'...

"Nave da guerra Usa entrata illegalmente in Mar Cinese", la ... Adnkronos

(Adnkronos) – L’esercito cinese ha dichiarato che una nave da guerra statunitense è entrata illegalmente nelle acque delle isole Xisha, nel Mar Cinese Meridionale. Il portavoce del Comando Sud, il ...La nave coinvolta nell’incidente, lunga 76 metri, era precedentemente del co-fondatore di Microsoft Paul Allen e ora di proprietà della ...