Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Trovata 87ma vittima del naufragio di Cutro, un uomo di 40 anni. Recuperato dalla Guardia costiera dopo una segnala… - Radio1Rai : ??#Migranti Il naufragio del 26 febbraio a Steccato di #Cutro in Calabria. Trovata un'altra vittima, l'89esima. È un… - corrierelamezia : Naufragio, trovata l'ottantanovesima vittima, è una donna di 30 anni circa - - MediasetTgcom24 : Naufragio Cutro, trovata in mare un'altra vittima: è l'89esima #guardiacostiera #26febbraio #23marzo - wesud_news : Naufragio migranti Steccato di Cutro: trovata l’89esima vittima -

Al momento, quindi, secondo i dati forniti dall'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, i dispersi delsarebbero 11, sei quali minori. . 23 marzo 2023... per i loro familiari e per chi è sopravvissuto al. "Cari ragazzi " ha affermato il ... poi, più o meno, l'hoscritta qui: 'I bambini sono la speranza in un mondo migliore, un mondo di ...... l'opposizione usa i morti deldi Cutro per propaganda. 'Noi oggi siamo davanti a un ... L'ultimacontro il governo Meloni poi mette in chiaro: 'Confesso che sul tema immigrazione non ...

Naufragio: trovata un'altra vittima, è l'ottantanovesima - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 23 MAR - Salgono ad 89 le vittime accertate del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Stamattina è stato ...Oggi è stata ritrovata l’89esima vittima del tragico naufragio avvenuto il 26 febbraio scorso sulla ... recuperata nel tratto di mare tra Steccato e Praialonga. Il corpo si trovava in avanzato stato ...