Naufragio di Cutro, recuperato il corpo di una donna: vittime salgono a 89 (Di giovedì 23 marzo 2023) Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato in mare, nella zona Steccato di Cutro e Praialonga, nella provincia di Crotone. Il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato consegnato alla polizia scientifica... Leggi su today (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilsenza vita di unaè statoin mare, nella zona Steccato die Praialonga, nella provincia di Crotone. Il, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato consegnato alla polizia scientifica...

