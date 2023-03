Naufragio Cutro | trovato corpo donna | vittime sono 89

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Recuperato in mare, tra Steccato die Praialonga, il cadavere di una. Il, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato consegnato alla polizia scientifica ed al medico legale. Salgono così a 89 ledeldel 26 febbraio. Sabato 25 marzo alle 15, in piazzale Africa a Steccato di, il Comune inaugurerà un monumento commemorativo per ledeldel 26 febbraio scorso. A seguire, nella chiesa Ss Annunziata, si terrà un concerto solenne in onore dellediretto dal maestro Alberto Veronesi con l’Orchestra sinfonica della Calabria. Cei: “Tragediaferita aperta, controllare e respingere non risolve” “La recente tragedia di ...