Nasconde il cadavere della mamma 90enne per riscuotere ancora la pensione (Di giovedì 23 marzo 2023) Una donna avrebbe nascosto in casa la madre 90enne morta da tempo per continuare a ricevere la pensione. I carabinieri, nella sua abitazione, dentro un armadio hanno infatti ritrovato un cadavere mummificato. La macabra vicenda, ricostruita...

