Nasce l’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 25, 26 e 27 marzo si voterà il primo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti delRegionale della Professione Sanitaria del Fisioterapista di. “Crescere Insieme” è la lista organizzata e strutturata dalla Dott.ssa Maria Consiglia Calabrese che sarà affiancata da altri Professionisti del settore. Alla base di “Crescere Insieme” c’è la certezza che uniti si possa raggiungere un livello di autorevolezza e competenza straordinarie, in un settore medico che trova la sua collocazione naturale nella gestione del recupero di funzioni umane. Insieme per promuovere la salute del cittadino e tutelarne i diritti, senza dimenticare la valorizzazione della figura professionale del fisioterapista preposto alla cura della salute. Insieme per reggere il passo della evoluzione scientifica e culturale, ...