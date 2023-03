Napoli, Serena consiglia: «Lukaku sostituto adatto di Osimhen» (Di giovedì 23 marzo 2023) L’ex attaccante Aldo Serena consiglia il Napoli sul possibile sostituto di Osimhen: il suo nome è quello di Romelu Lukaku Aldo Serena, tramite il suo profilo Twitter, consiglia il Napoli sulle possibili mosse di mercato. IL MESSAGGIO – «Io se fossi in Aurelio De Laurentiis e non riuscissi a dire di no a offerte iperboliche inglesi, chiederei a Spalletti se fosse interessato a sostituire Osimhen con Lukaku. In quel contesto penso potrebbe rilanciarsi, sempre se l’Inter non fosse più interessata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) L’ex attaccante Aldoilsul possibiledi: il suo nome è quello di RomeluAldo, tramite il suo profilo Twitter,ilsulle possibili mosse di mercato. IL MESSAGGIO – «Io se fossi in Aurelio De Laurentiis e non riuscissi a dire di no a offerte iperboliche inglesi, chiederei a Spalletti se fosse interessato a sostituirecon. In quel contesto penso potrebbe rilanciarsi, sempre se l’Inter non fosse più interessata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

