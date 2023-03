Napoli, sabato i funerali del 18enne. Il vescovo: “Napoli non può permettere che accada questo ai suoi figli” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, insieme al vescovo coadiutore monsignor Carlo Villano, in un messaggio diffuso per la morte del 18enne Francesco Pio Maimone, lanciano un appello “perché questa nostra città, ammirata e amata in tutto il mondo, possa con convinzione dire il suo no alla sopraffazione e alla violenza. Non possiamo abituarci alla logica di chi decide che, con un colpo di pistola, si può porre fine ad una giovane vita. Vogliamo gridarlo con forza: non possiamo abituarci. Non possiamo nasconderlo: da quella notte di follia siamo ancora più preoccupati e inquieti per i nostri giovani, per chi sceglie di trascorrere con amici una serata piacevole e non torna più a casa. Tutto questo non può essere possibile, Napoli non può permettere che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildi Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, insieme alcoadiutore monsignor Carlo Villano, in un messaggio diffuso per la morte delFrancesco Pio Maimone, lanciano un appello “perché questa nostra città, ammirata e amata in tutto il mondo, possa con convinzione dire il suo no alla sopraffazione e alla violenza. Non possiamo abituarci alla logica di chi decide che, con un colpo di pistola, si può porre fine ad una giovane vita. Vogliamo gridarlo con forza: non possiamo abituarci. Non possiamo nasconderlo: da quella notte di follia siamo ancora più preoccupati e inquieti per i nostri giovani, per chi sceglie di trascorrere con amici una serata piacevole e non torna più a casa. Tuttonon può essere possibile,non puòche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Il curioso caso degli ultras dell’#Atalanta: perché non erano presenti a #Napoli in occasione di Napoli-Atalanta di… - svnflowerr0 : io nn mi stupirei se silvia mi scrivesse in questo momento “sabato partiamo per napoli e andiamo dal mio fidanzato” - Yogaolic : RT @napolicittametr: Metronapoli - Alle Terre del #Vesuvio e della #Capitanata il titolo di Capitale Nazionale di #CostruiamoGentilezza 202… - napolicittametr : Metronapoli - Alle Terre del #Vesuvio e della #Capitanata il titolo di Capitale Nazionale di #CostruiamoGentilezza… - SciscianoNotiz1 : Alle Terre del Vesuvio e della Capitanata il titolo di Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2024.: Sabato il… -