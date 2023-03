Napoli, rinnovo a rischio per Zielisnki. Sarri sogna di averlo alla Lazio (Di giovedì 23 marzo 2023) Per Zielisnki si muove la Lazio di Sarri Ancora nessuna novità sul fronte rinnovo per il centrocampista del Napoli Piotr Zielisnki, attualmente in scadenza a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) Persi muove ladiAncora nessuna novità sul fronteper il centrocampista delPiotr, attualmente in scadenza a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, Demme e Ndombele andranno via. Simeone sarà riscattato (CorSport) Controvera la questione Rrahmani, visto che il difensore ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo con il Napoli. Ci sono però anche altri nomi su cui si sofferma il quotidiano sportivo. Quello ... Juan Jesus ad un passo dal rinnovo con il Napoli (CorSport) Il prossimo giocatore che dovrebbe firmare il rinnovo con il club di De Laurentiis è Juan Jesus , scrive il Corriere dello Sport. Il difensore continuerà a far parte del progetto del Napoli. "Le cose ... Napoli, Sarri vuole Zielinski alla Lazio: spunta un retroscena negli spogliatoi del Maradona Commenta per primo C'è un futuro da scrivere in casa Napoli. Quello di Piotr Zielinski, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. Ancora nessun rinnovo nel mirino e iniziano a muoversi diversi club, tra cui la Lazio . Il Corriere dello Sport ... Controvera la questione Rrahmani, visto che il difensore ancora non ha trovato un accordo per ilcon il. Ci sono però anche altri nomi su cui si sofferma il quotidiano sportivo. Quello ...Il prossimo giocatore che dovrebbe firmare ilcon il club di De Laurentiis è Juan Jesus , scrive il Corriere dello Sport. Il difensore continuerà a far parte del progetto del. "Le cose ...Commenta per primo C'è un futuro da scrivere in casa. Quello di Piotr Zielinski, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. Ancora nessunnel mirino e iniziano a muoversi diversi club, tra cui la Lazio . Il Corriere dello Sport ... Rrahmani-Napoli, non c'è l'accordo per il rinnovo (CorSport) IlNapolista Kvaratskhelia-Napoli, primi contatti per il rinnovo Il Napoli, però, ha intenzione di aprire un ciclo vincente coi suoi campioni. Allora, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società sta lavorando al rinnovo contrattuale. Ci sono stati i ... Il Napoli lo soffia al Milan: la vendetta di Maldini è immediata Un anno fa è stato ad un passo dal West Ham, ma ora potrebbe trovare davvero un’altra destinazione visto che non ci sono aggiornamenti sul possibile rinnovo. Napoli, intreccio col Milan: ecco il ... Il Napoli, però, ha intenzione di aprire un ciclo vincente coi suoi campioni. Allora, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società sta lavorando al rinnovo contrattuale. Ci sono stati i ...Un anno fa è stato ad un passo dal West Ham, ma ora potrebbe trovare davvero un’altra destinazione visto che non ci sono aggiornamenti sul possibile rinnovo. Napoli, intreccio col Milan: ecco il ...