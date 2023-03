Napoli, riconosce la sua moto rubata su sito di vendita online: scatta la trappola (Di giovedì 23 marzo 2023) Mette in vendita una moto rubata su un sito online. Il proprietario la riconosce e chiama la Polizia. A finire nei guai un 30enne ucraino per ricettazione. Napoli, mette in vendita online una moto rubata: il proprietario la riconosce Lunedì, presso gli uffici del Commissariato di Bagnoli, una persona ha denunciato di aver notato su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Mette inunasu un. Il proprietario lae chiama la Polizia. A finire nei guai un 30enne ucraino per ricettazione., mette inuna: il proprietario laLunedì, presso gli uffici del Commissariato di Bagnoli, una persona ha denunciato di aver notato su L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anastasiamadam : RT @chilhavistorai3: 'Non passa giorno che io non pensi a lei... Mamma fatti conoscere...': appello di Zita per ritrovare la donna che l'ha… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Siamo la famiglia che hai salvato, ci riconosci?': Appello di Sergio, che ad agosto del 1994 rischiò la vita sulla #N… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: 'Siamo la famiglia che hai salvato, ci riconosci?': Appello di Sergio, che ad agosto del 1994 rischiò la vita sulla #N… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Non passa giorno che io non pensi a lei... Mamma fatti conoscere...': appello di Zita per ritrovare la donna che l'ha… - Spes89903 : RT @chilhavistorai3: 'Siamo la famiglia che hai salvato, ci riconosci?': Appello di Sergio, che ad agosto del 1994 rischiò la vita sulla #N… -