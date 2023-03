Napoli, report allenamento: Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo (Di giovedì 23 marzo 2023) Riprendono gli allenamenti all’Sscn Konami Training Center. Mister Spalletti prepara i propri giocatori alla ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale. Il 2 aprile subito il big match contro il Milan. Il Napoli affronterà i rossoneri anche in Champions League il 12 aprile. La squadra ha svolto l’allenamento insieme ad elementi del settore giovanile. Per Raspadori, che sta lentamente recuperando dall’infortunio, ancora un allenamento personalizzato sul campo. report allenamento https://t.co/PPPC3vFvxU — Official SSC Napoli (@sscNapoli) March 23, 2023 Di seguito il report del Napoli dal sito del club: “Dopo il successo a Torino, il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Riprendono gli allenamenti all’Sscn Konami Training Center. Mister Spalletti prepara i propri giocatori alla ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale. Il 2 aprile subito il big match contro il Milan. Ilaffronterà i rossoneri anche in Champions League il 12 aprile. La squadra hal’insieme ad elementi del settore giovanile. Per, che sta lentamente recuperando dall’infortunio, ancora unsulhttps://t.co/PPPC3vFvxU — Official SSC(@ssc) March 23, 2023 Di seguito ildeldal sito del club: “Dopo il successo a Torino, il...

