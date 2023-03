Napoli, Ostigard: «Da Kvaratskhelia e Osimhen traggo sempre qualcosa di positivo» (Di giovedì 23 marzo 2023) Leo Ostigard, difensore centrale del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria nazionale norvegese degli azzurri. Ecco le dichiarazioni Leo Ostigard, difensore centrale del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria nazionale norvegese. PAROLE – «Vorrei giocare di più, non lo nego, ma è complicato, gioco in una grande squadra e questo è per me motivo di soddisfazione. Ma non ho perso le speranze di avere il mio spazio. In allenamento marco Kvaratskhelia e Osimhen e traggo sempre qualcosa di positivo. In ogni caso sono sempre pronto a dare il mio contributo sia col Napoli che in Nazionale. Stiamo vivendo una stagione straordinaria, c’è grande entusiasmo. Ripeto, so che c’era ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Leo, difensore centrale del, ha parlato dal ritiro della propria nazionale norvegese degli azzurri. Ecco le dichiarazioni Leo, difensore centrale del, ha parlato dal ritiro della propria nazionale norvegese. PAROLE – «Vorrei giocare di più, non lo nego, ma è complicato, gioco in una grande squadra e questo è per me motivo di soddisfazione. Ma non ho perso le speranze di avere il mio spazio. In allenamento marcodi. In ogni caso sonopronto a dare il mio contributo sia colche in Nazionale. Stiamo vivendo una stagione straordinaria, c’è grande entusiasmo. Ripeto, so che c’era ...

