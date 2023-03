Napoli, Osimhen: “Nessuna città è come questa. Farò di tutto per ripagare l’amore ricevuto” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Napoli è una città diversa, ti dà sensazioni completamente differenti rispetto a ogni altro posto”, ha dichiarato Victor Osimhen a Elegebete Tv Sports. “Quando ci giochi capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: i tifosi dimostrano un amore incredibile, non ho mai visto nulla di simile prima in vita mia. In città c’è un murales enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice. E puoi essere sicuro che loro ti supporteranno sempre. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome, questo non è scontato. Sono riconoscente dell’amore che mi danno. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo, realizzando il loro sogno che ora sta diventando realtà. ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) “è unadiversa, ti dà sensazioni completamente differenti rispetto a ogni altro posto”, ha dichiarato Victora Elegebete Tv Sports. “Quando ci giochi capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: i tifosi dimostrano un amore incredibile, non ho mai visto nulla di simile prima in vita mia. Inc’è un murales enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice. E puoi essere sicuro che loro ti supporteranno sempre. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome, questo non è scontato. Sono riconoscente delche mi danno. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo, realizzando il loro sogno che ora sta diventando realtà. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Napoli, #Osimhen: 'Nessuna città è come questa. Farò di tutto per ripagare l'amore ricevuto' - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen: 'Nessuna città è come questa. Farò di tutto per ripagare l'amore ricevuto' -