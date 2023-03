Napoli, Osimhen diventa protagonista di una laurea alla Federico II – FOTO (Di giovedì 23 marzo 2023) Victor Osimhen è diventato tutto l’idolo della tifoseria del Napoli. Dai piccoli agli anziani, fino ai ragazzi che si laureano e rendono il bomber azzurro il protagonista dei festeggiamenti. Nelle ultime settimane il 9 nigeriano è anche diventato una torta, un drink, una pizza e dolci vari, a dimostrazione del grande lavoro che sta portando avanti a Napoli. Lo Scudetto che si avvicina è merito anche dei gol di Victor Osimhen che sta trascinando la squadra di Luciano Spalletti a suon di gol e di grandissime prestazioni. Osimhen laureaGabriele si laurea e chiede la maglia a Osimhen Osimhen è diventato anche il protagonista dei ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Victorto tutto l’idolo della tifoseria del. Dai piccoli agli anziani, fino ai ragazzi che sino e rendono il bomber azzurro ildei festeggiamenti. Nelle ultime settimane il 9 nigeriano è ancheto una torta, un drink, una pizza e dolci vari, a dimostrazione del grande lavoro che sta portando avanti a. Lo Scudetto che si avvicina è merito anche dei gol di Victorche sta trascinando la squadra di Luciano Spalletti a suon di gol e di grandissime prestazioni.Gabriele sie chiede la maglia ato anche ildei ...

