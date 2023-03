Napoli obiettivo rinnovi: il punto su Rrahmani, Lozano, Zielinski e Juan Jesus (Di giovedì 23 marzo 2023) rinnovi Napoli, futuro in certo per quattro giocatori. Juan Jesus sembra vicino a rinnovare, mentre Rrahmani, Zielinski e Lozano hanno ancora dei nodi da sciogliere. Scopri i dettagli su questi giocatori e gli eventuali arrivi e partenze nel mercato calcistico azzurro. Il futuro dei grandi eroi azzurri della stagione che passerà alla storia non è ancora chiaro, ma al momento non ci sono risposte negative. Nel calcio, le cose sono sempre imprevedibili, e quindi anche i giocatori che poche settimane fa sembravano a rischio di partire potrebbero restare, come Juan Jesus, oramai svincolato ma che sembra pronto a rinnovare con il Napoli. rinnovi Napoli: le scadenze nel 2024 Ma non tutti ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023), futuro in certo per quattro giocatori.sembra vicino a rinnovare, mentrehanno ancora dei nodi da sciogliere. Scopri i dettagli su questi giocatori e gli eventuali arrivi e partenze nel mercato calcistico azzurro. Il futuro dei grandi eroi azzurri della stagione che passerà alla storia non è ancora chiaro, ma al momento non ci sono risposte negative. Nel calcio, le cose sono sempre imprevedibili, e quindi anche i giocatori che poche settimane fa sembravano a rischio di partire potrebbero restare, come, oramai svincolato ma che sembra pronto a rinnovare con il: le scadenze nel 2024 Ma non tutti ...

