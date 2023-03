Napoli, la storia del 19enne che ha sparato tra la folla: “Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Anni di maltrattamenti con un tentativo di omicidio da parte del signor Valda ai danni della moglie”. È questo il contesto in cui è cresciuto Francesco Pio Valda, il 19enne che ha aperto il fuoco sulla folla a Mergellina, uccidendo il 18enne Francesco Pio Maimone. A scatenare il gesto omicida era stata una lite per una macchia che qualcuno gli aveva procurato sulle sneaker, un paio di Louis Vuitton dal costo di circa mille euro. Il giovane, che compirà 20 anni ad agosto, aveva un solo precedente per droga risalente al 2021. All’epoca aveva scontato la pena nella comunità Jonathan di Scisciano, dove gli erano state contestate diverse violazioni, come il fumo in camera e l’uso del cellulare. Dopo aver tentato diverse volte la fuga era finito in carcere, per poi approdare a un’altra comunità la Mongolfiera, nel casertano. Qui, solo pochi mesi fa gli era ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) “Anni di maltrattamenti con un tentativo di omicidio da parte del signor Valda ai danni della moglie”. È questo il contesto in cui è cresciuto Francesco Pio Valda, ilche ha aperto il fuoco sullaa Mergellina, uccidendo il 18enne Francesco Pio Maimone. A scatenare il gesto omicida era stata una lite per una macchia che qualcuno gli aveva procurato sulle sneaker, un paio di Louis Vuitton dal costo di circa mille euro. Il giovane, che compirà 20 anni ad agosto, aveva un solo precedente per droga risalente al 2021. All’epoca aveva scontato la pena nella comunità Jonathan di Scisciano, dove gli erano state contestate diverse violazioni, come il fumo in camera e l’uso del cellulare. Dopo aver tentato diverse volte la fuga era finito in carcere, per poi approdare a un’altra comunità la Mongolfiera, nel casertano. Qui, solo pochi mesi fa gli era ...

