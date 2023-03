Napoli, la città si illumina d'azzurro (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli - M'illumino d'azzurro verrebbe da dire. Anche se a Napoli l'azzurro nel calcio non è una novità, visti i colori sociali della squadra di patron De Laurentiis. Questa sera però giocherà nel ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023)- M'illumino d'verrebbe da dire. Anche se al'nel calcio non è una novità, visti i colori sociali della squadra di patron De Laurentiis. Questa sera però giocherà nel ...

Napoli, la città si illumina d'azzurro ...se a Napoli l'azzurro nel calcio non è una novità, visti i colori sociali della squadra di patron De Laurentiis. Questa sera però giocherà nel capoluogo partenopeo l'Italia e per l'occasione la città ... Osimhen: 'Napoli ti regala un amore incredibile. Farò di tutto per ripagare i tifosi...' Napoli come Lagos Napoli è una città diversa, ti dà sensazioni completamente differenti rispetto ad ogni altro posto. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per ... Frank Matano e la Camorra: 'Presi una testata senza motivo'. La lettera per Francesco Pio ... sul lungomare di Mergellina, a Napoli. Il giovane che ha sparato, Valda, sarebbe il rampollo di una nota famiglia di criminali residente nella periferia ovest della città. La lettera di Frank Matano