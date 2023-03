' Napoli | Kvaratskhelia era del Siviglia ma Monchi rifiutò Andrà in Premier'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - CorSport : ??'Ora vale 100 milioni di euro. Potrebbe giocare benissimo per il Real Madrid o il Barcellona, ma penso che finirà… - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - HeadOfStocazzo : RT @jo19N26: Tra club, nazionale ospite al DAM, lo scintillio a livello internazionale di Osimhen e Kvaratskhelia, c’è un dominio Napoli a… - sscalcionapoli1 : Kvaratskhelia: “A Napoli sono cresciuto sul gioco difensivo, il gol a Verona mi ha dato fiducia, ringrazio i miei c… -

poteva essere del Siviglia e giocare in Liga invece di regalare lo scudetto (manca ormai poco) al. È il retroscena svelato dall'intermediario spagnolo Pablo Ceijas, che ...Se non fosse stato per i miei compagni di squadra, non sarei quello che sono oggi! Dopo il mio trasferimento al- ha aggiunto- ci sono stati commenti positivi e negativi. Il gol ...Chi come me è alda più tempo, come Di Lorenzo o Mario Rui, sta cercando di far capire ai ... Victor Osimhen deve sicuramente ringraziare il compagno, ma non solo: "Spalletti mi ...

Trattative che sembrano già concluse non si chiudono. Di conseguenza non posso escludere nulla, ma al momento arrivano segnali che Osimhen possa lasciare Napoli". Su Kvaratskhelia e non solo: "Non ...“Io credo che il Napoli se cedesse uno tra Osimhen e Kvaratskhelia non andrebbe al di sotto delle tre cifre. Giustamente, tra l'altro, perché oggi un centravanti come Osimhen non c'è. Se vedi i prezzi ...