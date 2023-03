Napoli, il ventenne che ha ucciso un ragazzo di 18 anni: “Mio padre cercò di pugnalare mia madre alla pancia mentre era incinta di me” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Mi sono salvato per miracolo. Perché lei era incinta di me, e lui ha cercato di pugnalarla. Così, sulla pancia: zac, zac, zac”. Erano questi i racconti di Francesco Pio Valda, il ragazzo napoletano nemmeno ventenne fermato per l’omicidio a Mergellina del 18enne Francesco Pio Maimone, freddato con un colpo di pistola domenica notte perché – stando alle ricostruzioni – gli aveva macchiato le sneaker Louis Vuitton. Repubblica Napoli ricostruisce il contesto, la sua vita precedente: entrambi i genitori hanno perso la potestà. Il padre maltrattava la moglie, poi fu ucciso nella faida dei Cuccaro, clan di San Giovanni Barra. Il ragazzo, nato nel quartiere Barra, due anni fa è stato arrestato per droga ed è entrato in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “Mi sono salvato per miracolo. Perché lei eradi me, e lui ha cercato di pugnalarla. Così, sulla: zac, zac, zac”. Erano questi i racconti di Francesco Pio Valda, ilnapoletano nemmenofermato per l’omicidio a Mergellina del 18enne Francesco Pio Maimone, freddato con un colpo di pistola domenica notte perché – stando alle ricostruzioni – gli aveva macchiato le sneaker Louis Vuitton. Repubblicaricostruisce il contesto, la sua vita precedente: entrambi i genitori hanno perso la potestà. Ilmaltrattava la moglie, poi funella faida dei Cuccaro, clan di San GiovBarra. Il, nato nel quartiere Barra, duefa è stato arrestato per droga ed è entrato in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sebastiano_San : Napoli, il ventenne omicida di Mergellina: 'Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me. Così, sulla pancia: z… - rep_napoli : Napoli, il ventenne omicida di Mergellina: 'Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me' [di Conchita Sannino]… - rep_napoli : Napoli, il ventenne omicida di Mergellina: 'Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me' [di Conchita Sannino]… - rep_napoli : Napoli, il ventenne omicida di Mergellina: 'Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me' [di Conchita Sannino]… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Napoli, il ventenne omicida di Mergellina: 'Mio padre pugnalò mamma quando era incinta di me' [di Conchita Sannino] https:/… -